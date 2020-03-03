Помітний стрибок курса стався на міжбанківському валютному ринку України, 3 березня офіційний курс долара підвищився відразу на 23 копійки – з 24,59 грн до 24,82 грн

При цьому долар виявився поблизу пікових рівнів з жовтня-2019 і ризикує знову опинитися вище позначки 25 грн, яку можна вважати психологічно важливої розділовою межею. Про це розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, пише «Сьогодні».

Серед факторів ризику він називає різкий спад ділової активності в зв'язку з карантином через коронавіруса, що може позначитися на попиті на метали і сировину. Так, свіжі індикатори ділової активності в Китаї показали, що індекси впали нижче мінімумів часів світової фінансової кризи.

За словами експерта, цей фактор може стримувати зміцнення гривні, навіть за умови стабілізації ринків. Він прогнозує, що за підсумками березня, курс в Україні може по інерції минулого місяця перевалити через 25 грн/долар, а далі стабілізуватися біля цієї позначки.

У той же час експерт відзначає, що для гривні є і хороші новини. Позитивно вплинути на українську валюту може очікуване ослаблення долара.

"Його курс спочатку року піднімався в область багаторічних максимумів, тому резонно очікувати, що монетарні влади можуть набагато більш впевнено тиснути на педаль монетарного стимулювання, щоб утримати власну економіку від спаду. Побічним ефектом у цьому разі стане зниження долара і зародження нового витка прискорення світової інфляції. У цьому випадку курс гривні може почати зміцнення долара, націлившись не тільки на мінімуми минулого року у 23 грн, але і спробувати піти нижче", – передбачає фінансист.

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