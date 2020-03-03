Заметный скачок курса произошел на межбанковском валютном рынке Украины, 3 марта официальный курс доллара повысился сразу на 23 копейки – с 24,59 грн до 24,82 грн

При этом доллар оказался вблизи пиковых уровней с октября-2019 и рискует вновь оказаться выше отметки 25 грн, которую можно считать психологически важной разделительной чертой. Об этом рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, пишет «Сегодня».

Среди факторов риска он называет резкий спад деловой активности в связи с карантином из-за коронавируса, что может сказаться на спросе на металлы и сырье. Так, свежие индикаторы деловой активности в Китае показали, что индексы упали ниже минимумов времен мирового финансового кризиса.

По словам эксперта, этот фактор может сдерживать укрепление гривны, даже при условии стабилизации рынков. Он прогнозирует, что по итогам марта, курс в Украине может по инерции прошлого месяца перевалить через 25 грн/доллар, а далее стабилизироваться около этой отметки.

В то же время эксперт отмечает, что для гривны есть и хорошие новости. Позитивно повлиять на украинскую валюту может ожидаемое ослабление доллара.

"Его курс вначале года поднимался в область многолетних максимумов, поэтому резонно ожидать, что монетарные власти могут намного более уверенно давить на педаль монетарного стимулирования, чтобы удержать собственную экономику от спада. Побочным эффектом в этом случае станет снижение доллара и зарождение нового витка ускорения мировой инфляции. В этом случае курс гривны может начать укрепление к доллару, нацелившись не только на минимумы прошлого года у 23 грн, но и попробовать уйти ниже", – предполагает финансист.

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