Незважаючи на зниження цін на паливо на АЗС України, експерти попереджають про те, що в березні можлива напружена ситуація з поставками дизпалива і як наслідок нове подорожчання

Наголошується, що вже два місяці поспіль триває конфлікт білорусів з росіянами щодо поставок нафти до Білорусі. Відповідно, поставки білоруських нафтопродуктів на наш ринок сильно впали, передає «Україна».

Доки дефіцит не відчувається, завдяки накопиченим раніше запасами. Тим не менше, якщо ситуація не зміниться, а білоруські заводи не збільшать виробництво і поставки дизпалива в Україну, то нестача пального на наших АЗС цілком може статися. І відповідно вартість дизпалива зросте.

За прогнозами експертів, у зв'язку з кліматичними особливостями в нинішньому сезоні може збільшитися майбутній березневий баланс мінімум на 5%, або на 30 тисяч тонн. І в результаті, прогнозна потреба ринку на березень 2020 року буде на 130 тисяч тонн більше, ніж, за оперативними даними, поставлено на ринок у лютому.

Ситуація вже призвела до пожвавлення поставок дизпалива на основному альтернативному напрямку — російському, каже експерт.

За підрахунками експертів, Росія, Білорусь та українські НПЗ забезпечать близько 355 тисяч тонн дизпалива, але для покриття балансу необхідно ще 245 тисяч. Ще 55 тисяч тонн може надійти з Литви. У портах протягом березня очікується прихід декількох танкерів загальним обсягом 120 тисяч тонн. У підсумку під питанням залишається 70 тисяч тонн або понад 10% від прогнозного балансу поставок дизпалива на березень. Зараз трейдери шукають можливості запобігти дефіцит.

Експерти відзначають, що ситуація вкрай серйозна, а ймовірність дефіциту палива на українських АЗС в березні дуже велика. У той же час фахівці відзначають, що великі мережі не зацікавлені в піднятті цін, і будуть намагатися утриматися від такого кроку.

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