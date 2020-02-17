В ближайшее время в Украине взлетят цены на бензин

Это произойдет, поскольку власти планируют поднять пошлины на импортные нефтепродукты, чтобы защитить отечественных производителей. Как сообщает «Сегодня», крупнейшие производители топлива в Украине обратились в Министерство экономического развития с жалобой на то, что российские производители демпингуют цены. Бизнес утверждает, что у россиян есть государственная поддержка, поэтому они могут устанавливать более низкие цены на дизельное топливо и сжиженный газ, чем украинские компании.

Предлагается установить на российское топливо дополнительную пошлину в размере 8,46% с повышением в течение пяти лет до 25,4%. Как известно, более 80% топлива Украина импортирует. Если пошлины будут введены, бензин в Украине подорожает как минимум на 8% (примерно на 1,1 гривну).

Отметим, что не весь бизнес согласен с планами правительства. По словам главы Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, заявления о демпинге не соответствуют действительности. Он утверждает, что цены на топливо в Украине сегодня находятся в пределах среднемирового уровня. Куюн отметил, что введение пошлин приведет к пропорциональному росту цен на топливо. Однако нефтепродукты продолжат поставлять из России, поскольку альтернативы российскому импорту пока нет.

Куюн подчеркнул, что введение пошлин повлияет не только на стоимость топлива, но также спровоцирует рост цен и ослабит конкуренцию на украинском рынке.

«Наиболее критичные последствия пошлин ощутит рынок дизельного топлива, на которое приходится 70% в корзине моторных топлив», – отмечает эксперт.

Эксперт Геннадий Рябцев считает, что в случае повышения пошлин, Россия все же может перекрыть поставки топлива в Украину. Это приведет к дефициту топлива, так как нагрузка на других поставщиков резко увеличиться. Например, Беларусь сегодня поставляет в Украину около 35% топлива. Если исключить Россию, ее доля может вырасти до 60% от всего рынка топлива в Украине.

Эксперты добавляют, что пошлины продвигают лоббисты украинских компаний.

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