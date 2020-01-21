Политические факторы, такие как скандал с аудиозаписями переговоров премьера Алексея Гончарука, всегда имеют дестабилизирующее влияние на национальную валюту

Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин. Эксперт рассказал, чего стоит ждать украинцам на фоне скандала и какие еще есть риски для гривны, передает «Главред».

Экономист отметил, что январь вообще является месяцем слабой финансовой активности, что естественно приводит к дестабилизации валютно-финансовой ситуации в стране. Поэтому основания для падения гривны есть.

Но здесь, по словам эксперта все зависит от действий правительства.

«Если правительство и Нацбанк не соберется и не проведет мероприятий по стерилизации лишней гривны, особенно безналичной, то маятник может серьезно качнуться в сторону девальвации. Кроме того, нужно, во что бы то ни стало, стимулировать приток свободно конвертируемой валюты в страну и сократить государственные расходы путем сокращения содержания бюрократического аппарата. То есть, прежде всего, сократить оклады и привести их в соответствие с тарифной сеткой с привязкой к прожиточному минимуму», - отметил Соскин.

По его словам, все это нужно сделать до конца января, иначе в феврале может начаться крах финансовой системы.

«Если они упустят момент, то курс валют может уйти за 30 гривен за доллар, начнется массовый сброс гривны, финансовый коллапс может дойти до 50 гривен за доллар и его будет трудно остановить», - говорит эксперт.

По его словам, если правительство не сделает все необходимое, то кризис повлечет за собой падение заработных плат и инфляцию, как в Венесуэле. Затем произойдет падение уровня жизни, скачек цен на газ, бензин, что в свою очередь повысит тарифы на коммуналку, перевозки, что повлечет подорожание продуктов питания и бытовых товаров.

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