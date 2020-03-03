Несмотря на снижение цен на топливо на АЗС Украины, эксперты предупреждают о том, что в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива и как следствие новое подорожание

Отмечается, что уже два месяца подряд продолжается конфликт белорусов с россиянами относительно поставок нефти в Беларусь. Соответственно, поставки белорусских нефтепродуктов на наш рынок сильно упали, передает «Главред».

Пока дефицит не ощущается, благодаря накопленным ранее запасам. Онако, если ситуация не изменится, а белорусские заводы не увеличат производство и поставки дизтоплива в Украину, то нехватка горючего на наших АЗС вполне может произойти. И соответственно стоимость дизтоплива вырастет.

По прогнозам экспертом, в связи с климатическим особенностями в нынешнем сезоне может увеличиться предстоящий мартовский баланс минимум на 5%, или на 30 тысяч тонн. И врезультате, прогнозная потребность рынка на март 2020 года будет на 130 тысяч тонн больше, чем, по оперативным данным, поставлено на рынок в феврале.

Ситуация уже привела к оживлению поставок дизтоплива на основном альтернативном направлении — российском, говорит эксперт.

По подсчетам экспертов, Россия, Беларусь и украинские НПЗ обеспечат около 355 тысяч тонн дизтоплива, но для покрытия баланса необходимо еще 245 тысяч. Еще 55 тысяч тонн может поступить из Литвы. В портах в течение марта ожидается приход нескольких танкеров общим объемом 120 тысяч тонн. В итоге под вопросом остается 70 тысяч тонн или более 10% от прогнозного баланса поставок дизтоплива на март. Сейчас трейдеры ищут возможности предотвратить дефицит.

Эксперты отмечают, что ситуация крайне серьезная, а вероятность дефицита топлива на украинских АЗС в марте очень велика. В тоже время специалисты отмечают, что крупные сети не заинтересованы в поднятии цен, и будут пытаться удержаться от такого шага.

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