Все больше украинцев отказываются от бензина и переоборудуют автомобили под LPG-газ. В 2019 году произошел настоящий переворот на топливном рынке страны

Специалисты утверждают, что в прошлом году объем рынка автогаза в тоннах составил 2,03 млн т и впервые превысил объем рынка бензина – 1,95 млн т, пишет "Сегодня" со ссылкой на экспертов консалтинговой группы "А-95".

По словам директора "А-95" Артема Куюна, потребление газа за год увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом - итоговый рост превысил ожидания. Эксперт отметил, что рост потребления автогаза связан как с продолжающимся переоборудованием транспорта под использование пропан-бутана, так и с увеличением спроса со стороны существующих потребителей.

За последние 10 дней топливо в Украине практически не подешевело, снижение цен на нефтепродукты прекратилось. С 3 по 13 января – бензин и дизтопливо подешевели в среднем на 4 коп./л, автогаз – на 1 коп./л. В итоге, за декабрь и половину января литр бензина или дизеля подешевел примерно на 1,5 грн/л, автогаз, наоборот, подорожал на 50 коп./л.

На сегодня разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами в зависимости от региона, сохранилась. По А-92 разброс цен составил 7% (1,87 грн/л), по А-95 6,3% (1,71 грн/л), по дизелю 5,9% (1,58 грн/л), по автогазу 7,5% (93 коп./л).

Так, средняя цена по Украине на А-92 составила 26,14 грн/л; А-95 - 27,21 грн/л; дизтопливо - 26,70 грн/л; LPG - 12,67 грн/л.

Ранее мы сообщали, ситуация на Ближнем Востоке, включая авиакатастрофу с украинским самолетом МАУ, повлияли на стоимость нефти. К примеру, цена на нефть марки WTI взлетела сразу на 4% после информации о том, что иранская армия атаковала военную базу США 27 декабря 2019.

Аналогичная ситуация произошла и с маркой нефти Brent, которая также уверенно взлетела в цене. В ходе торгов неделю назад расценки поднимались до отметки в $69,2.

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