Цены на бензин исчерпали свой потенциал на рынке
Об этом пишет Обозреватель.
Как известно, на протяжении трех последних недель стоимость топлива в Украине падала. Обвал был постепенным и продолжался вплоть до 8 января.
Однако, как предупреждают эксперты, потенциал уже исчерпан, поэтому украинцам не нужно ожидать нового падения цен на бензин.
Знойная Каменских сразила наповал идеальными формами в сеточке: "Прекрасная мексиканочка"
Каминская ошарашила беременным фото без белья, на такое решится не каждая: "Не опять, а снова"
Седокова без макияжа лежа на полу удивила видом в неглиже: "О, Господи..."
Раздетый Тарзан прямо на сцене показал, чем искусил Королеву: шоу только для взрослых
Цены на бензин перестали падать по нескольким причинам. В первую очередь, из-за ослабления национальной валюты. Не стоит забывать, что на рынок топлива в Украине серьезно влияет Беларусь, которая продолжает поставлять нам нефтепродукты.
Третий фактор, повлиявший на цену, - подорожание нефти в мире. В среднем сейчас она торгуется более чем по 65 долларов за баррель, а в период с 3 по 8 января её цена подскакивала и до $70.
По мнению аналитиков, цена на бензин сейчас стабилизировалась и серьезных рывков пока ожидать не стоит.
"Падение цен в декабре базировалось на укреплении гривни, профиците всех марок топлива и стабильности мировых котировок. В январе ситуация изменилась по всем пунктам, что будет диктовать трейдерам необходимость взять паузу до появления ясности с ключевыми факторами ценообразования. Спрогнозировать сейчас можно только то, что цена расти не будет. Есть запас прочности у АЗС. В остальном все будет зависеть от массы факторов, которые невозможно предсказать", - озвучил свой прогноз эксперт Сергей Куюн.
Аналогичное мнение высказал и другой эксперт Дмитрий Марунич. Он уверен, что колебаний не будет, если только не произойдет что-то внезапное и глобальное.
"Скорее всего дальнейшего снижения цен не будет. И роста пока не предвидится. Если курс нацвалюты будет относительно стабилен, не разовьется какая-то большая война на Ближнем востоке и нефть не будет дорожать, то я пока не вижу предпосылок для роста", – добавил Марунич в общении с журналистами.
Ранее мы сообщали, ситуация на Ближнем Востоке, включая авиакатастрофу с украинским самолетом МАУ, повлияли на стоимость нефти.
К примеру, цена на нефть марки WTI взлетела сразу на 4% после информации о том, что иранская армия атаковала военную базу США 27 декабря 2019.
Аналогичная ситуация произошла и с маркой нефти Brent, которая также уверенно взлетела в цене. В ходе торгов неделю назад расценки поднимались до отметки в $69,2.
Поэтому украинским водителям следует быть готовыми к возможному подорожанию бензина на АЗС.
Напомним, цены на бензин в Украине резко изменятся: "Январь станет..."
А еще Politeka писала, на каких украинских заправках самый качественный бензин: результаты экспертизы
Также Politeka сообщала, цены на бензин и дизтопливо рухнули: «не обошлось без Зеленского», подробности