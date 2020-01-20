Цены на бензин исчерпали свой потенциал на рынке

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, на протяжении трех последних недель стоимость топлива в Украине падала. Обвал был постепенным и продолжался вплоть до 8 января.

Однако, как предупреждают эксперты, потенциал уже исчерпан, поэтому украинцам не нужно ожидать нового падения цен на бензин.

Цены на бензин перестали падать по нескольким причинам. В первую очередь, из-за ослабления национальной валюты. Не стоит забывать, что на рынок топлива в Украине серьезно влияет Беларусь, которая продолжает поставлять нам нефтепродукты.

Третий фактор, повлиявший на цену, - подорожание нефти в мире. В среднем сейчас она торгуется более чем по 65 долларов за баррель, а в период с 3 по 8 января её цена подскакивала и до $70.

По мнению аналитиков, цена на бензин сейчас стабилизировалась и серьезных рывков пока ожидать не стоит.

"Падение цен в декабре базировалось на укреплении гривни, профиците всех марок топлива и стабильности мировых котировок. В январе ситуация изменилась по всем пунктам, что будет диктовать трейдерам необходимость взять паузу до появления ясности с ключевыми факторами ценообразования. Спрогнозировать сейчас можно только то, что цена расти не будет. Есть запас прочности у АЗС. В остальном все будет зависеть от массы факторов, которые невозможно предсказать", - озвучил свой прогноз эксперт Сергей Куюн.

Аналогичное мнение высказал и другой эксперт Дмитрий Марунич. Он уверен, что колебаний не будет, если только не произойдет что-то внезапное и глобальное.

"Скорее всего дальнейшего снижения цен не будет. И роста пока не предвидится. Если курс нацвалюты будет относительно стабилен, не разовьется какая-то большая война на Ближнем востоке и нефть не будет дорожать, то я пока не вижу предпосылок для роста", – добавил Марунич в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали, ситуация на Ближнем Востоке, включая авиакатастрофу с украинским самолетом МАУ, повлияли на стоимость нефти.

К примеру, цена на нефть марки WTI взлетела сразу на 4% после информации о том, что иранская армия атаковала военную базу США 27 декабря 2019.

Аналогичная ситуация произошла и с маркой нефти Brent, которая также уверенно взлетела в цене. В ходе торгов неделю назад расценки поднимались до отметки в $69,2.

Поэтому украинским водителям следует быть готовыми к возможному подорожанию бензина на АЗС.

Напомним, цены на бензин в Украине резко изменятся: "Январь станет..."

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