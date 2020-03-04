Курс валют в Україні 5 березня неприємно здивує, долар і євро спровокують справжню паніку

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в оновленому прогнозі Національного банку України.

Так, якщо у вівторок, 3 березня, за сто доларів потрібно було віддати 2481,8 гривень, то вже сьогодні вартість валюти складе 2493,86 (+15,06).

Схожою ситуація спостерігатиметься і з курсом євро. Якщо вчора 100 купюр торгувалися за 2760,75 грн, то вже сьогодні в обмінниках ви побачите 2768,56 (+7,81).

Крім того, в Національному банку озвучили вартість долара за станом на полудень минулого дня – 24,9311 за одну банкноту.

До цього ми повідомляли про те, що курс долара в березні буде коливатися в діапазоні 24-25 грн.

Міняти або не міняти гривні на долари – це актуальне питання для багатьох українців останні кілька місяців. З одного боку, всі бояться різкого стрибка валют, а з іншого – вона мало не кожен день дешевшає. Тому не всі розуміють, чого чекати від того ж долара в 2020 році і взагалі що відбувається з гривнею.

Прогноз на березень зробив старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб.

За його словами, в американської валюти може бути як зростання, так і падіння.

"Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору. У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом", – стверджує експерт.

Нагадаємо, банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима.

Як повідомляла Politeka, долар влаштує гривні спекотну весну: "у березні курс буде...".

Також Politeka писала, що курс валют на вихідних знову здивує українців, долар і євро готують атаку.