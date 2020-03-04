Курс валют в Украине 5 марта неприятно удивит, доллар и евро спровоцируют настоящую панику

Как сообщает Politeka, об этом говорится в обновленном прогнозе Национального банка Украины.

Так, если во вторник, 3 марта, за сто долларов нужно было отдать 2481,8 гривен, то уже сегодня стоимость валюты составит 2493,86 (+15,06).

Похожей ситуация будет наблюдаться и с курсом евро. Если вчера 100 купюр торговались по 2760,75 грн, то уже сегодня в обменниках вы увидите 2768,56 (+7,81).

Кроме того, в Национальном банке озвучили стоимость доллара по состоянию на полдень прошлого дня – 24,9311 за одну банкноту.

До этого мы сообщали о том, что курс доллара в марте будет колебаться в диапазоне 24-25 грн.

Менять или не менять гривны на доллары – это актуальный вопрос для многих украинцев последние несколько месяцев. С одной стороны, все боятся резкого скачка валют, а с другой – она чуть ли не каждый день дешевеет. Поэтому не все понимают, чего ждать от того же доллара в 2020 году и вообще что происходит с гривной.

Прогноз на март сделал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, у американской валюты может быть как взлет, так и падение.

"Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора. В более долгосрочной перспективе курс также еще не определился с направлением", – утверждает эксперт.

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

Как сообщала Politeka, доллар устроит гривне жаркую весну: "в марте курс будет...".

Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.