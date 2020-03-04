Курс долара в Україні продовжить змінюватися, прогнозують аналітики

Подальшу долю курсу не в останню чергу буде визначати ситуація з коронавірусом в світі. Поширення Covid-19 вже призвело до закриття багатьох заводів, що в свою чергу паралізувало економічні процеси, розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький, передають "Вести".

За його словами, велике значення має те, наскільки швидко буде разаработана сироватка і наскільки будуть залучені міжнародні фінансові інститути до цієї боротьби.

«Наприклад, ФРС і Євробанк знижують свої відсоткові ставки. Крім того, вони активно викуповують свої активи і рефінансують свої банки, наповнюючи їх грошима. Це найголовніші фактори, які будуть визначати порядок денний у світі", — сказав Невмержицький.

При цьому він зазначив, що в Україні багато чого буде залежати від того, наскільки готова наша країна зустріти цей вірус з медичної точки зору, а також від безперебійної роботи портів. Експерт підкреслив, що якщо з-за вірусу зупиниться Одеський або Миколаївський порт, то наслідки можуть бути непередбачуваними.

Ще один важливий аспект — це поведінка нерезидентів.

"За останні три дні обсяг портфеля ОВДП нерезидентів впав на 1,5 млрд грн. Це означає, що вони виходять з українських ОВДП, купують валюту і виводять її за кордон. Таким чином, найближчі місяці гривня буде під постійним тиском. Це може призвести до того, що вже до кінця весни курс долара буде на рівні 26–27 грн/дол. До речі, такий курс зможе в якійсь мірі нівелювати недонадходження до бюджету, які ми сьогодні маємо", — резюмував аналітик.

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