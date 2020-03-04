Курс долара в Україні продовжить змінюватися, прогнозують аналітики
Подальшу долю курсу не в останню чергу буде визначати ситуація з коронавірусом в світі. Поширення Covid-19 вже призвело до закриття багатьох заводів, що в свою чергу паралізувало економічні процеси, розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький, передають "Вести".
За його словами, велике значення має те, наскільки швидко буде разаработана сироватка і наскільки будуть залучені міжнародні фінансові інститути до цієї боротьби.
«Наприклад, ФРС і Євробанк знижують свої відсоткові ставки. Крім того, вони активно викуповують свої активи і рефінансують свої банки, наповнюючи їх грошима. Це найголовніші фактори, які будуть визначати порядок денний у світі", — сказав Невмержицький.
Тодоренко забула про камери і розбурхала виглядом в непристойній позі: "задерла ноги і..."
Найгарячіша зірка «Кварталу 95» побавилася напівголою на дикому пляжі: «дівчина-мрія»
Змарніла Волочкова після відпустки налякала недбалим виглядом: "Ніяий шпагат не врятує"
"У Пенсійний фонд України надійде запит": стало відомо, кого залишать без пенсій
При цьому він зазначив, що в Україні багато чого буде залежати від того, наскільки готова наша країна зустріти цей вірус з медичної точки зору, а також від безперебійної роботи портів. Експерт підкреслив, що якщо з-за вірусу зупиниться Одеський або Миколаївський порт, то наслідки можуть бути непередбачуваними.
Ще один важливий аспект — це поведінка нерезидентів.
"За останні три дні обсяг портфеля ОВДП нерезидентів впав на 1,5 млрд грн. Це означає, що вони виходять з українських ОВДП, купують валюту і виводять її за кордон. Таким чином, найближчі місяці гривня буде під постійним тиском. Це може призвести до того, що вже до кінця весни курс долара буде на рівні 26–27 грн/дол. До речі, такий курс зможе в якійсь мірі нівелювати недонадходження до бюджету, які ми сьогодні маємо", — резюмував аналітик.
Нагадаємо, банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима.
Як повідомляла Politeka, долар влаштує гривні спекотну весну: "у березні курс буде...".
Також Politeka писала, що курс валют на вихідних знову здивує українців, долар і євро готують атаку.