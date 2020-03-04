Курс доллара в Украине продолжит меняться, прогнозируют аналитики

Дальнейшую судьбу курса не в последнюю очередь будет определять ситуация с коронавирусом в мире. Распространение Covid-19 уже привело к закрытию многих заводов, что в свою очередь парализовало экономические процессы, рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий, передают "Вести".

По его словам, большое значение имеет то, насколько быстро будет разаработана сыворотка и насколько будут вовлечены международные финансовые институты к этой борьбе.

«Например, ФРС и Евробанк понижают свои процентные ставки. Кроме того, они активно выкупают свои активы и рефинансируют свои банки, наполняя их деньгами. Это самые главные факторы, которые будут определять повестку дня в мире", — сказал Невмержицкий.

При этом он отметил, что в Украине многое будет зависеть от того, насколько готова наша страна встретить этот вирус с медицинской точки зрения, а также от бесперебойной работы портов. Эксперт подчеркнул, что если из-за вируса остановится Одесский или Николаевский порт, то последствия могут быть непредсказуемыми.

Еще один важный аспект — это поведение нерезидентов.

"За последние три дня объем портфеля ОВГЗ нерезидентов упал на 1,5 млрд грн. Это значит, что они выходят из украинских ОВГЗ, покупают валюту и выводят ее за рубеж. Таким образом, ближайшие месяцы гривна будет под постоянным давлением. Это может привести к тому, что уже к концу весны курс доллара будет на уровне 26–27 грн/долл. К слову, такой курс сможет в какой-то мере нивелировать недопоступления в бюджет, которые мы сегодня имеем", — резюмировал аналитик.

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