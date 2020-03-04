В уряді розкрили деталі, але є важливий нюанс

Індексацію пенсій, яку спершу обіцяли провести в березні перенесли на 1 вересня 2020 року

У результаті, середній розмір виплат пенсіонерам зросте на 216 гривень, а до 2023 року він збільшиться на 1200 гривень. Також плануються додаткові підвищення для певних вікових категорій. Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська на своїй сторінці в Facebook.

"Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував його на вересень. В середньому, за рахунок індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць у 2020 році", повідомила міністр.

За її словами, в найближчі три роки середній розмір пенсії збільшиться на 1200 гривень.

Також плануються додаткові підвищення для певних вікових категорій в кілька етапів.

"Спочатку старші люди у віці від 80 років. З урахуванням індексації вже в цьому році їх пенсії в середньому зростуть на 700 гривень в місяць, далі — від 78 років, ще через рік — від 75 років і так далі", — пише Соколовська.

Вона додала, що якщо парламент підтримає законопроект №2494, то починаючи з 1 березня 2020 року самотні пенсіонери старше 80 років будуть отримувати додатково 670 гривень в місяць на догляд. За даними міністерства, таких громадян в нашій країні близько 100 тисяч.

Експерти відзначають, що перенесли індексацію виплат неспроста. Це дозволить уряду заощадити половину необхідної для перерахунку суми. А саме відсутність на даний момент необхідної суми в бюджет і називалося як одна з двох причин затримок виплат (друга – політична: щоб пенсіонери підвищену пенсію отримали напередодні місцевих виборів, запланованих на кінець жовтня).

А от пенсіонери за цей час втратять від 1300 грн до майже 3000 грн – в залежності від віку, стажу і року виходу на пенсію.

Найбільше втрачають українські пенсіонери старше 80 років: саме вони недоотримають за ці шість місяців майже 3000 грн.

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