Индексацию пенсий, которую сперва обещали провести в марте перенесли на 1 сентября 2020 года
В результате, средний размер выплат пенсионерам вырастет на 216 гривен, а до 2023 года он увеличится на 1200 гривен. Также планируются дополнительные повышения для определенных возрастных категорий. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.
В свою очередь эксперты обратили внимание на другие аспекты, и отмечают, что перенесли индексацию из-за дефицита бюджета.
"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало его на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц в 2020 году", — сообщила министр.
Балан огорошил заявлением о другой жизни, сеть кипит: «Дан, ты нас пугаешь»
Белла Хадид без лифчика застыла в соблазнительных позах ради сочных фото: есть на что посмотреть
Любовник Седоковой показал, как развлекается с раздетой звездой: "Какое классное бельишко..."
Жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…»
Также она добавила, что в ближайшие три года средний размер пенсии увеличится на 1200 гривен.
Кроме того, предусмотрены дополнительные повышения с учетом возраста пенсионеров. Их провеут в несколько этапов.
"Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц, далее — от 78 лет, еще через год — от 75 лет и так далее", — пишет Соколовская.
Если депутаты проголосуют за законопроект №2494, то начиная с 1 марта 2020 года одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 670 гривен в месяц на уход. Согласно данным министерства, таких граждан в нашей стране около 100 тысяч.
Эксперты отмечают, что перенесли индексацию выплат неспроста. Это позволит правительству сэкономить половину необходимой для пересчета суммы. А именно отсутствие на данный момент необходимой суммы в бюджете и называлось как одна из двух причин задержек выплат (вторая – политическая: чтобы пенсионеры повышенную пенсию получили накануне местных выборов, запланированных на конец октября).
А вот пенсионеры за это время потеряют от 1300 грн до почти 3000 грн – в зависимости от возраста, стажа и года выхода на пенсию.
Больше всего теряют украинские пенсионеры старше 80 лет: именно они недополучат за эти шесть месяцев почти 3000 грн.
Напомним, украинцам раскрыли правду о новых правилах выхода на пенсию: "Не светит тем, кто...".
Как сообщала Politeka, Гончарук и Ко неожиданно взялись за работающих пенсионеров: что будет с выплатами.
Также Politeka писала, что украинцам повысят пенсии до 18 тысяч: "получат ее только...".