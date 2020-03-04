В правительстве раскрыли детали, но есть важный нюанс

Индексацию пенсий, которую сперва обещали провести в марте перенесли на 1 сентября 2020 года

В результате, средний размер выплат пенсионерам вырастет на 216 гривен, а до 2023 года он увеличится на 1200 гривен. Также планируются дополнительные повышения для определенных возрастных категорий. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

В свою очередь эксперты обратили внимание на другие аспекты, и отмечают, что перенесли индексацию из-за дефицита бюджета.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало его на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц в 2020 году", — сообщила министр.

Также она добавила, что в ближайшие три года средний размер пенсии увеличится на 1200 гривен.

Кроме того, предусмотрены дополнительные повышения с учетом возраста пенсионеров. Их провеут в несколько этапов.

"Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц, далее — от 78 лет, еще через год — от 75 лет и так далее", — пишет Соколовская.

Если депутаты проголосуют за законопроект №2494, то начиная с 1 марта 2020 года одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 670 гривен в месяц на уход. Согласно данным министерства, таких граждан в нашей стране около 100 тысяч.

Эксперты отмечают, что перенесли индексацию выплат неспроста. Это позволит правительству сэкономить половину необходимой для пересчета суммы. А именно отсутствие на данный момент необходимой суммы в бюджете и называлось как одна из двух причин задержек выплат (вторая – политическая: чтобы пенсионеры повышенную пенсию получили накануне местных выборов, запланированных на конец октября).

А вот пенсионеры за это время потеряют от 1300 грн до почти 3000 грн – в зависимости от возраста, стажа и года выхода на пенсию.

Больше всего теряют украинские пенсионеры старше 80 лет: именно они недополучат за эти шесть месяцев почти 3000 грн.

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