Миллионы украинских пенсионеров не дождутся прибавки к пенсии в марте 2020 года

Кабмин проведет индексацию выплат только в сентябре. Об этом министр соцполитики Юлия Соколовская сообщила на своей странице в Facebook. Она также анонсировала “новую стратегию роста пенсий”, разработанную депутатами по поручению президента Владимира Зеленского.

По словам Соколовской, в этом году раньше всех индексацию проведут для украинцев возрастом от 80-ти лет и старше. У них пенсии в среднем увеличатся на 216 гривен. Позднее (пока неизвестно, когда) пересчитают выплаты для людей от 78 лет. И еще через год – для граждан от 75 лет. Чиновница обещает, что к 2023 году среднюю пенсию повысят на 1200 гривен.

Многие украинцы ждали перерасчета и “осовременивания” пенсионных выплат именно с 1 марта 2020 года. Именно такую дату озвучил бывший премьер-министр Владимир Гройсман. Он пообещал, что индексация будет проходить автоматически и не потребует специальных решений Кабмина.

А 2 марта его преемник, Алексей Гончарук, во время брифинга озвучил совершенно другую информацию. Он заявил, что по закону у Кабинета министров есть целый год (до декабря), чтобы принять решение. И нет определенных сроков, когда нужно провести индексацию.

Пенсии в Украине индексируют по специальной формуле: 50% показателя инфляции за прошедший год + 50% прироста средней зарплаты. Инфляция в 2019-м году составила 4,2%, а средняя заработная плата по Украине выросла почти на 19%. Половина – это 2% и 9% соответственно. В итоге пенсионерам должны выплачивать на 11-12% больше. Но насчитают прибавку только с сентября.

В Украине более 11 миллионов пенсионеров, которым положена индексация. Это люди, вышедшие на пенсию по выслуге ( отработали более 30 лет), по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца. Пенсионеры, которые находятся на заслуженном отдыхе с 2019-2020 годов под индексацию не попадают. Прибавку не дадут также ученым, чиновникам, помощникам депутатов и другим гражданам, получающим спецпенсию. Но только, если они получают выплаты больше суммы, которая полагается им по возрасту.

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