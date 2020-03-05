Курс валют в Україні 5 березня розійдеться не на жарт, гривня продемонструє міцний характер
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
наприклад, за сто американських «вічнозелених» потрібно буде викласти 2489,08 гривень (-4,78). А ось з курсом євро буде відбуватися дивне – він подорожчає. За сто купюр доведеться віддати 2770,47 гривень (+1,91).
При цьому до середини минулого дня, згідно з даними НБУ, долар торгувався по 24,9243 гривень.
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Як повідомлялося раніше, дані за лютий, які оприлюднив Нацбанк України, спантеличують. Виявляється, українці масово понесли валюту в обмінники.
Так, в прес-службі Національного банку поділилися цифрами за минулий місяць, згідно з яким українці продали банкам валюти готівкою на1456,5 мільйонів доларів, а от купили на 1165,2 мільйонів доларів (що менше на 290 мільйонів).
Подібна ситуація не виникла моментально. Тенденція до того, що люди більше продають, ніж купують, з'явилася ще в грудні минулого року. Тоді громадяни продали готівкової валюти банкам більше ніж купили на 181,5 мільйонів доларів.
Також Politeka писала, що курс валют на вихідних знову здивує українців, долар і євро готують атаку.