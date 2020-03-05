Курс валют в Украине 5 марта разойдется не на шутку, гривна продемонстрирует крепкий характер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

К примеру, за сто американских «вечнозеленых» нужно будет выложить 2489,08 гривен (-4,78). А вот с курсом евро будет происходить странное – он подорожает. За сто купюр придется отдать 2770,47 гривен (+1,91).

При этом к средине прошлого дня, согласно данным НБУ, доллар торговался по 24,9243 гривен.

Как сообщалось ранее, данные за февраль, которые обнародовал Нацбанк Украины, озадачивают. Оказывается, украинцы массово несли валюту в обменники.

Так, в пресс-службе Национального банка поделились цифрами за прошедший месяц, согласно которым украинцы продали банкам валюты наличными на1456,5 миллионов долларов, а вот купили на 1165,2 миллионов долларов (что меньше на 290 миллионов).

Подобная ситуация не возникла моментально. Тенденция к тому, что люди больше продают, чем покупают, появилась еще в декабре прошлого года. Тогда граждане продали наличной валюты банкам больше чем купили на 181,5 миллионов долларов.

В январе этот показатель составил 102,4 миллиона долларов.