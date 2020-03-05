Новий міністр фінансів України Ігор Уманський раніше різко висловлювався про втручання представників Міжнародного валютного фонду в економіку нашої країни

В інтерв'ю "Емігрантському радіо" у грудні 2019 року Уманський заявив, що МВФ не потрібен Україні - і все через необхідні у відповідь реформи. На його думку, тоді як інші країни займаються захистом внутрішнього виробника, ми відкриваємо свої ринки.

"Рецепт реформ від МВФ завжди дуже простий – максимальна лібералізація економіки", - підкреслив Уманський.

Крім цього, новий міністр поділився своєю точкою зору щодо "піраміди ОВДП", назвавши ситуацію великою аферою.

"Потрібно розуміти, чому наші іноземні кредитори так захищають керівництво Нацбанку: надприбутки від "піраміди ОВДП" отримують великі іноземні банки. Ці банки сплачують податки в інших країнах. Це нормально, що іноземні кредитори України захищають інтереси своїх бізнесменів", – резюмував Уманський.

Раніше ми повідомляли, в Україні відбулося перезавантаження Кабміну. 4 березня народні депутати прийняли відставку Олексія Гончарука з посади голови уряду. Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль, чия кандидатура була запропонована президентом Володимиром Зеленським. Останній, до речі, запропонував й Уманського на пост голови Мінфіну.

Главу МОЗ Зоряну Скалецьку, яка пішла у відставку після Нових Санжар, замінив міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.

Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:

Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов

Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

Міністр соціальної політики - Марина Лазебна

Міністерство спорту - Вадим Гутцайт

Міністерство оборони - Андрій Таран

Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба

Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков

Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій

Минветеранов - Сергій Бессараб

Мін'юст - Денис Малюська

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