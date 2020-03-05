Новий міністр фінансів України Ігор Уманський раніше різко висловлювався про втручання представників Міжнародного валютного фонду в економіку нашої країни
В інтерв'ю "Емігрантському радіо" у грудні 2019 року Уманський заявив, що МВФ не потрібен Україні - і все через необхідні у відповідь реформи. На його думку, тоді як інші країни займаються захистом внутрішнього виробника, ми відкриваємо свої ринки.
"Рецепт реформ від МВФ завжди дуже простий – максимальна лібералізація економіки", - підкреслив Уманський.
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Крім цього, новий міністр поділився своєю точкою зору щодо "піраміди ОВДП", назвавши ситуацію великою аферою.
"Потрібно розуміти, чому наші іноземні кредитори так захищають керівництво Нацбанку: надприбутки від "піраміди ОВДП" отримують великі іноземні банки. Ці банки сплачують податки в інших країнах. Це нормально, що іноземні кредитори України захищають інтереси своїх бізнесменів", – резюмував Уманський.
Раніше ми повідомляли, в Україні відбулося перезавантаження Кабміну. 4 березня народні депутати прийняли відставку Олексія Гончарука з посади голови уряду. Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль, чия кандидатура була запропонована президентом Володимиром Зеленським. Останній, до речі, запропонував й Уманського на пост голови Мінфіну.
Главу МОЗ Зоряну Скалецьку, яка пішла у відставку після Нових Санжар, замінив міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.
Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:
Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов
Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов
Міністр соціальної політики - Марина Лазебна
Міністерство оборони - Андрій Таран
Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба
Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков
Минветеранов - Сергій Бессараб
Мін'юст - Денис Малюська
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