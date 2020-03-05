Гривня значно девальвувала по відношенню до долара за тиждень, експерт розповів, чого чекати далі

Наголошується, що чутки про зміну уряду і спад світової економіки у зв'язку з коронавірусом, зробили свою справу і у вівторок долар на міжбанку пробив позначку 25 грн, пише «КП в Україні».

Експерти прогнозують, що найближчим часом гривня потопчеться поблизу 25 грн за долар, але все ж продовжить своє зниження.

Фахівці наголошують, що зараз події в світовій економіці впливають на гривню сильніше, ніж зміна уряду. Оскільки, по суті, головна лінії партії в політиці поки що незмінна.

Так аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко зазначає, що зараз на світових ринках зростає паніка щодо розповсюдження вірусу. При цьому багато інвесторів не так бояться вірусу, як можливих карантинних заходів, які можуть х значно уповільнити темпи економічного зростання. Тому інвестори активно виходять з ризикових паперів, якими є наші облігації.

«В даний момент паніка ще не набула глобального масштабу на ринку, але в разі запровадження екстрених заходів, ми можемо сміливо очікувати хвилю продажів наших паперів, що дозволить знижуватися гривні до позначки в 27 гривень за долар», - каже експерт.

За його словами, зараз це найбільш негативний сценарій розвитку.

Через перерахованих вище умов ринок може трохи поштормити, за рахунок чого курс може зрости до 26грн/дол. При цьому експерт прогнозує, що Нацбанк буде стримувати зниження курсу за рахунок інтервенцій, тому різкого падіння гривні не відбудеться.

Як повідомлялося раніше, дані за лютий, які оприлюднив Нацбанк України, спантеличують. Виявляється, українці масово несли валюту в обмінники.

Нагадаємо, банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима.