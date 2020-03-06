Курс валют в Україні 6 березня різко зміниться, долар і євро будуть рятуватися втечею від гривні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.

Так, згідно з даними Національного банку, за сто американських доларів потрібно буде викласти 2474,13 гривень (-14,95).

При цьому за сто євро, згідно з даними регулятора, доведеться віддати відразу 2769,42 гривні (-1,05).

Крім того, українцям розповіли, скільки коштував долар до середини 5 березня. За нього потрібно було віддати 24,7498 гривень.

Як повідомлялося раніше, гривня значно девальвувала по відношенню до долара за тиждень, експерт розповів, чого чекати далі.

Наголошується, що чутки про зміну уряду і спад світової економіки у зв'язку з коронавірусом, зробили свою справу і у вівторок долар на міжбанку пробив позначку 25 грн.

Експерти прогнозують, що найближчим часом гривня потопчеться поблизу 25 грн за долар, але все ж продовжить своє зниження.

Фахівці наголошують, що зараз події в світовій економіці впливають на гривню сильніше, ніж зміна уряду. Оскільки, по суті, головна лінії партії в політиці поки що незмінна.

Так аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко зазначає, що зараз на світових ринках зростає паніка щодо розповсюдження вірусу. При цьому багато інвесторів не так бояться вірусу, як можливих карантинних заходів, які можуть х значно уповільнити темпи економічного зростання. Тому інвестори активно виходять з ризикових паперів, якими є наші облігації.

«В даний момент паніка ще не набула глобального масштабу на ринку, але в разі запровадження екстрених заходів, ми можемо сміливо очікувати хвилю продажів наших паперів, що дозволить знижуватися гривні до позначки в 27 гривень за долар», - каже експерт.

Нагадаємо, банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима.

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