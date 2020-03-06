Курс валют в Украине 6 марта резко изменится, доллар и евро будут спасаться от гривны бегством

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз национального регулятора.

Так, согласно данным Национального банка, за сто американских долларов нужно будет выложить 2474,13 гривен (-14,95).

При этом за сто евро, согласно данным регулятора, придется отдать сразу 2769,42 гривны (-1,05).

Кроме того, украинцам рассказали, сколько стоил доллар к средине 5 марта. За него нужно было отдать 24,7498 гривен.

Как сообщалось ранее, гривна значительно девальвировала по отношению к доллару за неделю, эксперт рассказал, чего ждать дальше.

Отмечается, что слухи о смене правительства и спад мировой экономики в связи с коронавирусом, сделали свое дело и во вторник доллар на межбанке пробил отметку 25 грн.

Эксперты прогнозируют, в ближайшее время гривна потопчется вблизи 25 грн за доллар, но все же продолжит свое снижение.

Специалисты подчеркивают, что сейчас события в мировой экономике влияют на гривну сильнее, чем смена правительства. Поскольку, по сути, главная линии партии в политике пока неизменна.

Так аналитик "Альпари" Максим Пархоменко отмечает, что сейчас на мировых рынках растет паника относительно распространения вируса. При этом многие инвесторы не так боятся вируса, как возможных карантинных мер, которые могут х значительно замедлить темпы экономического роста. Поэтому инвесторы активно выходят с рисковых бумаг, которыми являются наши облигации.

«В данный момент паника еще не приобрела глобального масштаба на рынке, но в случае введения экстренных мер, мы можем смело ожидать волну продаж наших бумаг, что позволит снижаться гривне до отметки в 27 гривен за доллар», - говорит эксперт.

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

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