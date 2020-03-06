До такого не був готовий ніхто!

Курс валют в Україні після Міжнародного жіночого дня покаже справжнє обличчя, гривню почнуть виводити з рівноваги

Про це розповів економічний експерт Вадим Иосуб, передає «КП в Україні».

«Долар на міжбанку протягом тижня демонстрував активні "гойдалки" з досить високою внутрішньоденною волатильністю. У понеділок і вівторок він активно дорожчав, в середу і четвер майже настільки ж активно знижувався, а в останній день тижня знову повернувся до зростання. Причому, в п'ятницю в першій половині дня зростання долара на міжбанку супроводжувався його помірним зниженням на готівковому ринку», - зазначив він.

Иосуб стверджує, що початок наступного тижня продовжить традицію, долар і євро продовжать наступ.

«На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,6/24,9 грн», - підкреслив він.

До цього ми попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.

Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривав з 2009 року або 43 кварталу. Про це повідомляють експерти Capital Economics.

"згідно з нашими прогнозами, вперше з 2009 року світовий ВВП не збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом", - заявив економіст Capital Economics Саймон Макадам.

Також фахівець додає, що зупинять епідемію, а час, що залишився, світова економіка надолужить втрачене виробництво. В середині 2021 року ВВП достингет того рівня, на якому він і був би, якщо б не прийшла епідемія.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

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