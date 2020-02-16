Курс валют в Украине 16 февраля коварно "заморозится", однако гривна собирается с силами для фатального удара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за 100 долларов нужно будет отдать 2447,95 гривен. А за 100 европейских банкнот 2658,72 гривны.

Уточняется, что к средине пятницы, 14 февраля, доллар торговался по курсу 2444,09 за 100 купюр.

Однако, уже вначале недели, 17 февраля, стоимость валюты унизится. За 100 американских "вечнозеленых" придется отдать 2444,7 гривен. А за 100 евро нужно будет выложить 2649,44 гривны.

До этого мы предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала. Об этом сообщают эксперты Capital Economics.

"В соответствии с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", - заявил экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Также специалист добавляет, что эпидемию остановят, а оставшееся время мировая экономика наверстает потерянное производство. В середине 2021 года ВВП достингет того уровня, на котором он и был бы, если бы не пришла эпидемия.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.