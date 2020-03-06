К такому не был готов никто!

Курс валют в Украине после Международного женского дня покажет настоящее лицо, гривну начнут выводить из равновесия

Об этом рассказал экономический эксперт Вадим Иосуб, передает «КП в Украине».

«Доллар на межбанке в течение недели демонстрировал активные "качели" с достаточно высокой внутридневной волатильностью. В понедельник и вторник он активно дорожал, в среду и четверг почти столь же активно снижался, а в последний день недели вновь вернулся к росту. Причем, в пятницу в первой половине дня рост доллара на межбанке сопровождался его умеренным снижением на наличном рынке», - отметил он.

Иосуб утверждает, что начало следующей неделе продолжит традицию, доллар и евро продолжат наступление.

«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,6/24,9 грн», - подчеркнул он.

До этого мы предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала. Об этом сообщают эксперты Capital Economics.

"В соответствии с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", - заявил экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Также специалист добавляет, что эпидемию остановят, а оставшееся время мировая экономика наверстает потерянное производство. В середине 2021 года ВВП достингет того уровня, на котором он и был бы, если бы не пришла эпидемия.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

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