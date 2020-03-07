Ситуація з пенсіями дійсно складна, але її можна змінити

Українським пенсіонерам після відмови індексувати пенсії з 1 березня, знову обіцяють їх збільшити

Новий міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що для багатьох людей відсутність переіндексації був незвичайним, оскільки протягом кількох років пенсіонери отримували підвищення саме в цей день.

Таку заяву вона зробила в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".



Вона пообіцяла у прямому ефірі, що перерахунок пенсій обов'язково здійснять цього року. Над цим повинні почати працювати прямо з 1 квітня. Якщо це здійсниться, тоді мільйони пенсіонерів можуть отримати більшу пенсію в цьому році.

Вона також звернула увагу на нерівність пенсій в Україні.

"Між виплатами людей, які пішли 2 роки тому, і 20 – велика різниця. Нам треба осучаснювати пенсії, тому що це несправедливо. Відповідно, і переіндексацію отримувати на різні суми: один – 2 тис, іншого – до ста гривень. Ми скоригуємо, підготуємо програму", – помітила Лазебна.

Також раніше повідомлялося, що ліквідація ПФУ може боляче вдарити по українським пенсіонерам.

Про це в коментарі журналістам розповіді екс-заступник голови фонду Віктор Колбун.

За його словами, ліквідація Пенсійного фонду може призвести до суттєвих затримок і зменшення закладається бюджету на пенсійні виплати.

Відповідно, без виплат ризикують залишитися ті громадяни, які обслуговувалися в ПФУ і не відкладали кошти на свій відпочинок через приватні накопичувальні фонди.

Раніше ми розповідали про те, що українцям не варто очікувати підвищення пенсій у березні 2020 року. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого вже відправили у відставку, Кабмін вирішив перенести індексацію.

Гончарук заявляв, що прийнятий раніше закон про щорічну індексацію пенсій не передбачає певної дати для її проведення. Це означає, що рішення може бути прийняте у будь-який час.

Нагадаємо, українцям розкрили правду про нові правила виходу на пенсію: "Не світить тим, хто...".

Як повідомляла Politeka, Гончарук і До узялися за працюючих пенсіонерів: що буде з виплатами.

Також Politeka писала, що українцям підвищать пенсії до 18 тисяч: "отримають її лише...".