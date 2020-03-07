Ситуация с пенсиями действительно сложная, но поправимая

Украинским пенсионерам после отказа индексировать пенсии с 1 марта, снова обещают их увеличить

Новый министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что для многих людей отсутствие переиндексации было необычным, поскольку в течение нескольких лет пенсионеры получали повышение именно в этот день.

Такое заявление она сделала в программе "Свобода слова Савика Шустера".



Она пообещала в прямом эфире, что перерасчет пенсий обязательно осуществят в этом году. Над этим должны начать работать прямо с 1 апреля. Если это осуществится, тогда миллионы пенсионеров могут получить большую пенсию в этом году.

Она также обратила внимание на неравенство пенсий в Украине.

"Между выплатами людей, которые пошли 2 года назад, и 20 – большая разница. Нам надо осовременивать их пенсии, потому что это несправедливо. Соответственно, и переиндексацию получать на разные суммы: один – 2 тыс, другой – до ста гривен. Мы это скорректируем, подготовим программу", – заметила Лазебная.

Также ранее сообщалось, что ликвидация ПФУ может больно ударить по украинским пенсионерам.

Об этом в комментарии журналистам рассказа экс-замглавы фонда Виктор Колбун.

По его словам, ликвидация Пенсионного фонда может привести к существенным задержкам и уменьшению закладываемого бюджета на пенсионные выплаты.

Соответственно, без выплат рискуют остаться те граждане, которые обслуживались в ПФУ и не откладывали средства на свой отдых через частные накопительные фонды.





Ранее мы рассказывали о том, что украинцам не стоит ожидать повышения пенсий в марте 2020 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, которого уже отправили в отставку, Кабмин решил перенести индексацию.

Гончарук заявлял, что принятый ранее закон о ежегодной индексации пенсий не предусматривает определенной даты для ее проведения. Это значит, что решение может быть принято в любое время.

Напомним, украинцам раскрыли правду о новых правилах выхода на пенсию: "Не светит тем, кто...".

Как сообщала Politeka, Гончарук и Ко неожиданно взялись за работающих пенсионеров: что будет с выплатами.

Также Politeka писала, что украинцам повысят пенсии до 18 тысяч: "получат ее только...".