Це повинно було відбутися давно

Після свят українська валюта може різко ослабнути

Про це розповіли українські економічні експерти в коментарі «Сьогодні». За словами глави відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, після свят гривню може чекати обвал.

«Девальвація гривні на наступному тижні може бути різкою, ривками, як і на попередньому тижні. Цього не можна допустити, щоб не викликати паніку та ажіотаж зі скупкою валюти», - пояснює експерт.

За словами Шевчишина, "пружина" занадто довго була натягнута. Тепер її потрібно плавно відпустити, інакше вона лопне. У той же час, трохи ослаблена гривня, навпаки, підтримає українську економіку і експортерів. За прогнозами Шевчишина, долар наступного тижня утримається на позначці 25 гривень.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що в найближчий тиждень Україну чекають виплати за борговими зобов'язаннями. Це відіб'ється на гривні, вона послабиться.

І Пендзин, і Шевчишин відзначають, що ослаблення національної валюти - це довгостроковий тренд, тому надалі варто очікувати тільки поступового зростання курсу долара. Тому вони радять поступово переводити свої заощадження в долари. За словами Шевчишина, найближчим часом долар коштуватиме 25 гривень і вище. Тому ті, кому вдасться купити долари і євро за вигідною ціною зможуть заробити. Аналітики не радять позбавлятися від валютних накопичень без потреби.

Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що на наступному тижні не варто купувати або продавати долари, оскільки курс буде постійно стрибати вгору і вниз. Він радить поки що утриматися від конвертації валют.

Додамо, що станом на 8 березня курс валют в Україні становить 24,7 гривні за долар і 27,7 гривень за євро.

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