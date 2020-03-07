Експерти розповіли, що буде з курсом валют і економікою при новому Кабміні

Про це пише Сьогодні.

Зокрема, економіст Олексій Кущ переконаний, що змін економічного курсу не буде, так як немає самого економічного курсу.

«На мій погляд, уряд, який іде у відставку, працювало за принципом "що бачу, то співаю"...Небезпека нинішнього переформатування – в тому, що, на жаль, йде дискурс про персоналії, але не дискурс про стратегії», - заявив він.

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Такої ж думки дотримується  економіст Олександр Охріменко.

"Я думаю, нічого радикально змінюватися не буде. Хіба що зміниться бюрократична робота апарату. Але що стосується ринку землі, тих законів, які хочуть прийняти – це все залишиться», - заявив експерт.

Говорячи про курс валют політолог Володимир Фесенко вважає, що гривня яка зміцнилася  – одна з причин недоотримання бюджетних коштів, особливо від експорту.

"Зараз головна проблема – надійні надходження до бюджету. З урахуванням насувається глобальної економічної кризи», - зазначив він.

Політолог висловив думку, що швидше за все гривню опустять і  доведуть до  26-27 грн за долар.

«По митниці, думаю, будуть шукати, як вирішити проблему. Може бути, зараз прискорять процеси приватизації", - сказав він.

 У пенсійній сфері, українцям чекати якихось змін теж не варто.

"Там їх просто не може бути! Проблему дефіциту Пенсійного фонду неможливо вирішити. Неможливо у нас нормально підняти пенсії. Навіть якщо міністр хоче це зробити. Єдине, що можливо, – що новий міністр підтримає ідею поміняти роботу Пенсійного фонду", - переконаний експерт.

Раніше ми повідомляли, новий міністр фінансів Ігор Уманський заявив про намір боротися з недобросовісними платниками податків.

Новий міністр упевнений, що для наповнення бюджету в Україні, в першу чергу, необхідно боротися з недобросовісними платниками податків, які використовують різні схеми і не доплачують до держбюджету чималі суми коштів.

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