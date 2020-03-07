Експерти розповіли, що буде з курсом валют і економікою при новому Кабміні

Про це пише Сьогодні .

Зокрема, економіст Олексій Кущ переконаний, що змін економічного курсу не буде, так як немає самого економічного курсу.

«На мій погляд, уряд, який іде у відставку, працювало за принципом "що бачу, то співаю"...Небезпека нинішнього переформатування – в тому, що, на жаль, йде дискурс про персоналії, але не дискурс про стратегії», - заявив він.

Такої ж думки дотримується економіст Олександр Охріменко.

"Я думаю, нічого радикально змінюватися не буде. Хіба що зміниться бюрократична робота апарату. Але що стосується ринку землі, тих законів, які хочуть прийняти – це все залишиться», - заявив експерт.

Говорячи про курс валют політолог Володимир Фесенко вважає, що гривня яка зміцнилася – одна з причин недоотримання бюджетних коштів, особливо від експорту.

"Зараз головна проблема – надійні надходження до бюджету. З урахуванням насувається глобальної економічної кризи», - зазначив він.

Політолог висловив думку, що швидше за все гривню опустять і доведуть до 26-27 грн за долар.

«По митниці, думаю, будуть шукати, як вирішити проблему. Може бути, зараз прискорять процеси приватизації", - сказав він.

У пенсійній сфері, українцям чекати якихось змін теж не варто.

"Там їх просто не може бути! Проблему дефіциту Пенсійного фонду неможливо вирішити. Неможливо у нас нормально підняти пенсії. Навіть якщо міністр хоче це зробити. Єдине, що можливо, – що новий міністр підтримає ідею поміняти роботу Пенсійного фонду", - переконаний експерт.

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