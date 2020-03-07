Курс валют в Україні 7 березня таємничо застигне перед новою «шоковою терапією» для гривні

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Уточнимо, що 7 березня за сто доларів доведеться віддати 2474,13 гривень. Проте вже спочатку робочого тижня – 10 березня, вартість валюти різко зросте – до 2492,15 гривень за сто купюр.

Ситуація з курсом євро буде складуться ще гірші – якщо завтра банкнота буде торгуватися за 27,6942 гривні, то вже на початку робочого тижня за одну купюру потрібно буде викласти 28,2336 гривень.

Як повідомлялося раніше, українці в подиві, чому уряд відклав обіцяну індексацію пенсій. Відповідну публікацію в Facebook опублікував користувач Юрій Воробйов.

Він задався питанням, чому влада в особі Володимира Зеленського та Кабінету міністрів не перенесли виплату премію госслужащам, а через брак коштів у бюджеті постраждали звичайні пенсіонери.

"А чому Президент і Кабмін України не перенесли всі премії держ. службовців вищого ешелону - на кінець року, а пенсії з індексацією - видали людям в березні, як було обіцяно урядом країни, у всіх засобах масової інформації України?", - написав він у Facebook.

Публікація викликала фурор в соціальній мережі і українці гнівно відреагували на ситуацію з індексацією пенсій в країні.

"Гроші, обіцяні пенсіонерам, пішли на премії чиновникам", "Перенесіть виплату зарплат міністрам", "Утопятся в сльозах старих сволота", "Ганьба нашій владі! Все собі підвищують, нажиратися ніяк не можуть, а народу штрафи", "Перенесіть виплати зарплат міністрів", "Це ж скільки вони кожного з нас обікрали", "Своя сорочка ближче до тіла", "Початок кінця цієї влади", "Ідіоти, але ми їх переживемо", "Хай подавляться надбавкою", "Напевно чекають, що до вересня коронавірус половину пенсіонерів погубить. Ось це вигода для влади...", "Тому що вони хочуть їсти червону ікру, а пенсіонери...", - написали вони у коментарях під публікацією Воробйова.

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