Долар подорожчав в обмінниках, а далі можуть бути нові коливання

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Зокрема, українська гривня трохи просіла. Хоча коливання в 5-10% вважається абсолютно нормальним процесом при таких змінах у країні.



Про це заявив в ефірі 24 каналу радник президента з економічних питань Олег Устенко.



Він зазначив, що ніколи не бачив європейців, які біжать в банки, починаючи купувати євро тільки через те, що очікують послаблення євро до долара. Але з Україною все по іншому, вель у нас "специфічна країна":

"Україна специфічна країна через те, що ще з Радянського Союзу, будь-який зсув, який відбувається з валютою, сприймається як індикатор ефективної чи неефективної економічної політики. Але в будь-якому випадку 5-10% це нормальне коливання", – зазначив Устенко.

Експерт зазначив, що немає ніяких макроекономічних фундаментів для того, щоб з'явилися думки про те, що гривня почала рух у бік девальвації немає. За його словами, необхідно дивитися на обсяг золотовалютних резервів, передбачені на виплати і тоді стає зрозумілим, що станеться з курсом гривні і чи буде дефолт.

"Обсяг золотовалютних резервів України стоїть на позначці в 25 мільярдів доларів, виплати, передбачені на цей рік, включаючи так званий дефіцит рахунку поточних операцій, складає 10 мільярдів доларів, прихід прямих іноземних інвестицій прогнозують у розмірі 3 мільярди доларів, виходить, що на відкриті і закриті потреби залишається 7 мільярдів доларів. Так як може виникнути дефолт?" – додав радник президента.

Також раніше повідомлялося, що 7 березня за сто доларів доведеться віддати 2474,13 гривень. Проте вже спочатку робочого тижня – 10 березня, вартість валюти різко зросте – до 2492,15 гривень за сто купюр.

Ситуація з курсом євро буде складуться ще гірші – якщо завтра банкнота буде торгуватися за 27,6942 гривні, то вже на початку робочого тижня за одну купюру потрібно буде викласти 28,2336 гривень.

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