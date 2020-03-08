Судячи за даними, які опубліковані на сайті регулятора, з упевненістю можна сказати, що після тривалих вихідних в Україні долар і євро істотно підскочать, але 8 березня - картина вимальовується приємна

Так станом на останній робочий день перед вихідними – 6 березня, курс долара значно знизився порівняно з попереднім показником, а саме на 15 копійок і дорівнює 24.74 грн/$, пише Politeka.net. Офіційний курс євро встановлений на рівні 27.69 грн/€ - знизився на копійку. Вищезгаданий курс і євро, і долара діє 7 і 8 березня включно.

А у вівторок, 10 березня – перший робочий день після трьох вихідних - долар і євро по відношенню до гривні виростуть і будуть коштувати в Україні: долар США за одиницю 24,92 грн, тобто здорожчає одразу на 18 копійок. А євро «вдарить» здорожчанням - 28,23 грн за одиницю і відповідне здорожчання на цілих 54 копійки.

Як повідомлялося раніше, українці в подиві, чому уряд відклав обіцяну індексацію пенсій. Відповідну публікацію в Facebook опублікував користувач Юрій Воробйов.

Він задався питанням, чому влада в особі Володимира Зеленського та Кабінету міністрів не перенесли виплату премію госслужащам, а через брак коштів у бюджеті постраждали звичайні пенсіонери.

"А чому Президент і Кабмін України не перенесли всі премії держ. службовців вищого ешелону - на кінець року, а пенсії з індексацією - видали людям в березні, як було обіцяно урядом країни, у всіх засобах масової інформації України?", - написав він у Facebook.

Публікація викликала фурор в соціальній мережі і українці гнівно відреагували на ситуацію з індексацією пенсій в країні.

"Гроші, обіцяні пенсіонерам, пішли на премії чиновникам", "Перенесіть виплату зарплат міністрам", "Утопятся в сльозах старих сволота", "Ганьба нашій владі! Все собі підвищують, нажиратися ніяк не можуть, а народу штрафи".

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