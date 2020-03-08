Это должно было произойти давно

После праздников украинская валюта может резко ослабнуть

Об этом рассказали украинские экономические эксперты в комментарии «Сегодня». По словам главы отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, после праздников гривну может ждать обвал.

«Девальвация гривны на следующей неделе может быть резкой, рывками, как и на предыдущей неделе. Этого нельзя допустить, чтобы не вызвать панику и ажиотаж со скупкой валюты», - объясняет эксперт.

По словам Шевчишина, "пружина" слишком долго была затянута. Теперь ее нужно плавно отпустить, иначе она лопнет. В то же время, немного ослабленная гривна, наоборот, поддержит украинскую экономику и экспортеров. По прогнозам Шевчишина, доллар на следующей неделе удержится на отметке 25 гривен.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что в ближайщую неделю Украину ждут выплаты по долговым обязательствам. Это отразится на гривне, она ослабится.

И Пендзин, и Шевчишин отмечают, что ослабление национальной валюты - это долгосрочный тренд, поэтому в дальнейшем стоит ожидать только постепенного роста курса доллара. Поэтому они советуют постепенно переводить свои сбережения в доллары. По словам Шевчишина, в ближайшее время доллар будет стоить 25 гривен и выше. Поэтому те, кому удастся купить доллары и евро по выгодной цене смогут заработать. Аналитики не советуют избавляться от валютных накоплений без надобности.

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что на следующей неделе не стоит покупать или продавать доллары, поскольку курс будет постоянно скакать вверх и вниз. Он советует пока воздержаться от конвертации валют.

Добавим, что состоянием на 8 марта курс валют в Украине составляет 24,7 гривны за доллар и 27,7 гривен за евро.

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