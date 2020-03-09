Курс валют в Україні готує несподіваний стрибок, психологічний бар'єр буде практично "перескочено"
Про це заявив економічний аналітик Вадим Иосуб, передає «РБК-Україна».
«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,3 грн», - зазначив він.
Також експерт розповів, що минулого тижня курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах ринку: 0,7% до 1,3%.
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Уточнимо, що офіційний курс валют від нбу виглядає наступним чином: спочатку робочого тижня за долар доведеться віддати 24,9215 грн. А за євро – 28,2336 гривень.
Як повідомлялося раніше, новини про коронавирусе в Україні і зміна Кабміну вплинули на курс валют. Зокрема, українська гривня трохи просіла. Хоча коливання в 5-10% вважається абсолютно нормальним процесом при таких змінах у країні.
Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.
Він зазначив, що ніколи не бачив європейців, які біжать в банки, починаючи купувати євро тільки з-за того, що очікують послаблення євро до долара. Але з Україною все по іншому, вель у нас "специфічна країна":
"Україна специфічна країна з-за того, що ще з Радянського Союзу, будь-який зсув, який відбувається з валютою, сприймається як індикатор ефективної чи неефективної економічної політики. Але в будь-якому випадку 5-10% це нормальне коливання", – зазначив Устенко.
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