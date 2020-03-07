Доллар подорожал в обменниках, а дальше могут быть новые колебания

Новости о коронавирусе в Украине и смена Кабмина повлияли на курс валют

В частности, украинская гривна немного просела. Хотя колебания в 5-10% считается абсолютно нормальным процессом при таких изменениях в стране.



Об этом заявил в эфире 24 каналу советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.



Он отметил, что никогда не видел европейцев, которые бегут в банки, начиная покупать евро только из-за того, что ожидают послабления евро к доллару. Но с Украиной все по другому, вель у нас "специфическая страна":

"Украина специфическая страна из-за того, что еще с Советского Союза, любой сдвиг, который происходит с валютой, воспринимается как индикатор эффективной или неэффективной экономической политики. Но в любом случае 5-10% это нормальное колебание", – отметил Устенко.

Эксперт отметил, что нет никаких макроэкономических фундаментов для того, чтобы появились мысли о том, что гривна начала движение в сторону девальвации нет. По его словам, необходимо смотреть на объем золотовалютных резервов, на предусмотренные выплаты и тогда становится понятным, что произойдет с курсом гривны и будет ли дефолт.

"Объем золотовалютных резервов Украины стоит на отметке в 25 миллиардов долларов, выплаты, предусмотренные на этот год, включая так называемый дефицит счета текущих операций, составляет 10 миллиардов долларов, приход прямых иностранных инвестиций прогнозируют в размере 3 миллиарда долларов, получается, что на открытые и закрытые потребности остается 7 миллиардов долларов. Так как может возникнуть дефолт?" – добавил советник президента.

Также ранее сообщалось, что 7 марта за сто долларов придется отдать 2474,13 гривен. Однако уже сначала рабочей недели – 10 марта, стоимость валюты резко возрастет – до 2492,15 гривен за сто купюр.

Ситуация с курсом евро будет обстоять еще хуже – если завтра банкнота будет торговаться по 27,6942 гривны, то уже вначале рабочей недели за одну купюру нужно будет выложить 28,2336 гривен.

Напомним, украинцам раскрыли правду о новых правилах выхода на пенсию: "Не светит тем, кто...".

Как сообщала Politeka, Гончарук и Ко неожиданно взялись за работающих пенсионеров: что будет с выплатами.

Также Politeka писала, что украинцам повысят пенсии до 18 тысяч: "получат ее только...".