Курс валют в Україні 10 березня спровокує справжню паніку, гривня вирішить здати позиції по всіх фронтах

Про це свідчить прогноз аналітика Максима Пархоменка, передає «РБК-Україна».

Так, 10 березня є всі шанси, що долар переступить позначку в 25,7 гривень за один «вічнозелений».

«При загостренні паніки ми можемо сміливо вийти до кінця тижня до курсу в 26,00», - зазначив він.

Більш того, є шанс різкого подорожчання долара аж до 30 гривень.

«…щоб він у моменті не виріс до 30 гривень. Як минулого тижня, коли курс відкотив від 25», - уточнив він.

До цього ми писали, що курс валют в Україні після Міжнародного жіночого дня покаже справжнє обличчя, гривню почнуть виводити з рівноваги. Про це розповів економічний експерт Вадим Иосуб.

«Долар на міжбанку протягом тижня демонстрував активні "гойдалки" з досить високою внутрішньоденною волатильністю. У понеділок і вівторок він активно дорожчав, в середу і четвер майже настільки ж активно знижувався, а в останній день тижня знову повернувся до зростання. Причому, в п'ятницю в першій половині дня зростання долара на міжбанку супроводжувався його помірним зниженням на готівковому ринку», - зазначив він.

Иосуб стверджує, що початок наступного тижня продовжить традицію, долар і євро продовжать наступ.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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