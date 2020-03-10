Курс валют в Украине 10 марта спровоцирует настоящую панику, гривна решит сдать позиции по всем фронтам

Об этом свидетельствует прогноз аналитика Максима Пархоменко, передает «РБК-Украина».

Так, 10 марта есть все шансы, что доллар переступит отметку в 25,7 гривен за один «вечнозеленый».

«При обострении паники мы можем смело выйти до конца недели к курсу в 26,00», - отметил он.

Более того, есть шанс резкого подорожания доллара, вплоть до 30 гривен.

«…чтобы он в моменте не вырос до 30 гривен. Как на прошлой неделе, когда курс откатил от 25», - уточнил он.

До этого мы писали, что курс валют в Украине после Международного женского дня покажет настоящее лицо, гривну начнут выводить из равновесия. Об этом рассказал экономический эксперт Вадим Иосуб.

«Доллар на межбанке в течение недели демонстрировал активные "качели" с достаточно высокой внутридневной волатильностью. В понедельник и вторник он активно дорожал, в среду и четверг почти столь же активно снижался, а в последний день недели вновь вернулся к росту. Причем, в пятницу в первой половине дня рост доллара на межбанке сопровождался его умеренным снижением на наличном рынке», - отметил он.

Иосуб утверждает, что начало следующей неделе продолжит традицию, доллар и евро продолжат наступление.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.