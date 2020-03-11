Финансово-економічна криза стає все більш реальним на тлі поширення коронавіруса, обвалу цін на нафту і, як наслідок, паніки на фінансових і фондових ринках

Як це все може вплинути на ситуацію в Україні і зокрема на курсі долара, розповіли експерти, передають «Вести».

В цілому, як каже екс-міністр економіки Віктор Суслов, криза, яка почалася, явно не піде на користь Україні. "Наша країна дуже сильно вплетена в систему світових відносин, і кожен світова фінансово-економічна криза боляче б'є по економіці. Останній раз таке було в 2008 році. Очевидно, так буде і цього разу".

Зазначається, що інвестори стали продавати українські держоблігації, а на отриману гривню скуповувати долар на міжбанку. Це вже призвело до того, що готівковий курс української гривні до американського долара до вечора 10 березня знизився у продажу до 26 грн.

У подальшому багато залежить від дій НБУ. Однак наразі невідомо, яку політику обере Нацбанк — дасть можливість гривні просісти і тим самим підтримає українських експортерів або ж буде тримати гривню штучно, пропалюючи золотовалютні резерви.

Тим часом у Зеленського кажуть, що в Україні сформовано сильний девальваційний тиск.

"Девальваційний тиск посилився скрізь. Україна тут не виняток. Подібні процеси спостерігаються в Білорусі, РФ, Угорщини, Польщі та інших країнах нашого регіону. Тому я б припустив, що ми вправі очікувати, що НБУ не буде панікувати і спробує зберегти резерв. Тобто буде виходити з інтервенціями тільки з урахуванням якихось глобальних коливань. Потрібно пам'ятати, що курс в бюджеті закладено на рівні 27 грн/$. На такий курс і необхідно орієнтуватися", — пояснив радник президента України Олег Устенко.

У свою чергу експерти відзначають, що прямих передумов, які вказують на те, що країна знаходиться на межі банкрутства, немає.

"Я думаю, що Україна цілком здатна протриматися 3–4 місяці без дефолту за рахунок валютних резервів, якими ми володіємо. А буде дефолт чи ні — на сьогодні цілком визначається компетентністю дій уряду та НБУ. Якщо буде продовжуватися колишня політика, то дефолт через якийсь час буде неминучий. Але я думаю, що є можливість змінити цю політику. А саме потрібно приділяти більше уваги підвищенню внутрішнього попиту на продукти українського виробництва, зниження ставки НБУ, а також всіляко стимулювати попит, щоб зберегти економічні ланцюжки", — говорить екс-міністр економіки Віктор Суслов.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький додав, що якщо Україні доведеться оголосити дефолт, то це не значить, що борги просто пробачать.

"Україні в такому випадку доведеться спілкуватися з інвесторами, реструктуризувати борги або ж запропонувати щось натомість. А це можуть бути підприємства або земля. Але ніхто більше грошей нам не дасть. Тому такі перспективи дуже негативні", зазначив експерт.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

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