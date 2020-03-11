Финансово-экономический кризис стает все более реальным на фоне распространения коронавируса, обвала цен на нефть и, как следствие, паники на финансовых и фондовых рынках

Как это все может сказаться на ситуаци в Украине и в частности на курсе доллара, рассказали эксперты, передают «Вести».

В целом, как говорит экс-министр экономики Виктор Суслов, кризис, который начался, явно не пойдет на пользу Украины. "Наша страна очень сильно вплетена в систему мировых отношений, и каждый мировой финансово-экономический кризис больно бьет по экономике. Последний раз такое было в 2008 году. Очевидно, так будет и в этот раз".

Отмечается, что инвесторы стали продавать украинские гособлигации, а на полученную гривну скупать доллар на межбанке. Это уже привело к тому, что наличный курс украинской нацвалюты к американскому доллару к вечеру 10 марта снизился в продаже до 26 грн.

В дальнейшем много зависит от действий НБУ. Однако сейчас неизвестно, какую политику выберет Нацбанк — даст возможность гривне просесть и тем самым поддержит украинских экспортеров или же будет держать нацвалюту искусственно, прожигая золотовалютные резервы.

Тем временем у Зеленского говорят, что в Украине сформировано сильное девальвационное давление.

"Девальвационное давление усилилось везде. Украина тут не исключение. Подобные процессы наблюдаются в Беларуси, РФ, Венгрии, Польше и других странах нашего региона. Поэтому я бы предположил, что мы вправе ожидать, что НБУ не будет паниковать и попытается сохранить резерв. То есть будет выходить с интервенциями только с учетом каких-то глобальных колебаний. Нужно помнить, что курс в бюджете заложен на уровне 27 грн/$. На такой курс и необходимо ориентироваться", — пояснил советник президента Украины Олег Устенко.

В свою очередь эксперты отмечают, что прямых предпосылок, указывающих на то, что страна находится на грани банкротства, нет.

"Я думаю, что Украина вполне способна продержаться 3–4 месяца без дефолта за счет тех валютных резервов, которыми мы располагаем. А будет дефолт или нет — на сегодня целиком определяется компетентностью действий правительства и НБУ. Если будет продолжаться прежняя политика, то дефолт через какое-то время будет неизбежен. Но я думаю, что есть возможность поменять эту политику. А именно нужно уделять больше внимания повышению внутреннего спроса на продукты украинского производства, снижению ставки НБУ, а также всячески стимулировать спрос, чтобы сохранить экономические цепочки", — говорит экс-министр экономики Виктор Суслов.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий добавил, что если Украине придется объявить дефолт, то это не будет значит, что долги просто простят.

"Украине в таком случае придется общаться с инвесторами, реструктуризировать долги или же предложить что-то взамен. А это могут быть предприятия или земля. Но никто больше денег нам не даст. Поэтому такие перспективы очень негативны", — отметил эксперт.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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