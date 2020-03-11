Курс валют в Украине 11 марта резко изменится, гривна сдаст позиции и позволит доллару и евро устроить настоящий шабаш

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, 100 долларов сегодня вам обойдутся в 2531,35 гривен (+39,2). Еще хуже дела будут обстоять с курсом евро – 100 банкнот обойдутся в 2879,16 гривен (+55,8).

Уточним, что к средине прошлого дня доллар торговался по 25,2875 гривен за банкноту.

До этого мы писали, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины. В действительности значение имеет совершенно другой фактор.

"Это – вторично. Первично – какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства. Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?", - подчеркнул он.

При этом экономист напомнил, что долговая нагрузка на госбюджет Украины достигает 35%.

"Нам нужно говорить с кредиторами о реструктуризации. Если брать кредит от МВФ, там появляются обязательства, а они как раз сдерживают экономический рост и ликвидируют социальную политику, ставят крест на промышленной политике", - утверждает собеседник.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.