Курс валют в Украине 11 марта резко изменится, гривна сдаст позиции и позволит доллару и евро устроить настоящий шабаш
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
Так, 100 долларов сегодня вам обойдутся в 2531,35 гривен (+39,2). Еще хуже дела будут обстоять с курсом евро – 100 банкнот обойдутся в 2879,16 гривен (+55,8).
Уточним, что к средине прошлого дня доллар торговался по 25,2875 гривен за банкноту.
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До этого мы писали, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины. В действительности значение имеет совершенно другой фактор.
"Это – вторично. Первично – какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства. Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?", - подчеркнул он.
При этом экономист напомнил, что долговая нагрузка на госбюджет Украины достигает 35%.
"Нам нужно говорить с кредиторами о реструктуризации. Если брать кредит от МВФ, там появляются обязательства, а они как раз сдерживают экономический рост и ликвидируют социальную политику, ставят крест на промышленной политике", - утверждает собеседник.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.
Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.
Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.