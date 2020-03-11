З'явилися дані, що зараз відбувається в пунктах обміну валют

Гривня знову продовжила падіння на тлі новин про введення карантину

Вдень 11 березня курс національної валюти по відношенню до долара в обмінниках склав 25,9 - 26,25.

Нагадаємо, що вранці 1 долар США можна було купити на 30 копійок дешевше - за 25,6 грн.

За даними сайту «Мінфін», регулятор уже двічі виходив із продажем долара, в першу годину торгів це було на рівні 25 гривень 55 копійок, НБУ тоді продав до 100 мільйонів доларів.

Перед 12:00 «НБУ виходив другий раз на ринок з продажем долара по 25,60 гривні». «Покупці поглинули цю пропозицію, і зараз попит знову зростає. Експортери також не поспішають продавати основні обсяги своєї виручки, вичікуючи оптимально високого курсу», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, фінансово-економічна криза стає все більш реальним на тлі поширення коронавіруса, обвалу цін на нафту і, як наслідок, паніки на фінансових і фондових ринках.

Інвестори почали продавати українські держоблігації, а на отриману гривню скуповувати долар на міжбанку. Це вже призвело до того, що готівковий курс української гривні до американського долара знизився до вечора 10 березня.

У цілому, як каже екс-міністр економіки Віктор Суслов, криза, яка почалася, явно не піде на користь України. "Наша країна дуже сильно вплетена в систему світових відносин, і кожен світова фінансово-економічна криза боляче б'є по економіці. Останній раз таке було в 2008 році. Очевидно, так буде і цього разу".

Раніше ми писали, що курс долара в Україні підтримується штучно, реальна ситуація сильно відрізняється від того, що ми бачимо в обмінниках. Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

За його словами, відкладений питання про новий кредит Міжнародного валютного фонду не є критичним для України. Насправді значення має зовсім інший фактор.

"Це – вдруге. Первинно – яка буде економічна програма у влади і у нового уряду. Ми будемо розвивати промисловість або будемо і далі жити від кредиту до кредиту та обслуговувати інтереси кредиторів?", - підкреслив він.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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