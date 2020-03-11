Появились данные, что сейчас происходит в пунктах обмена валют

Гривна снова продолжила падение на фоне новостей про введение карантина

Днем 11 марта курс национальной валюты по отношению к доллару в обменниках составил 25,9 - 26,25.

Напомним, что утром 1 доллар США можно было купить на 30 копеек дешевле - за 25,6 грн.

По данным сайта «Минфин», регулятор уже дважды выходил с продажей доллара, в первые часы торгов это было на уровне 25 гривен 55 копеек, НБУ тогда продал в 100 миллионов долларов.

Перед 12:00 «НБУ выходил второй раз на рынок с продажей доллара по 25,60 гривны». «Покупатели поглотили это предложение, и сейчас спрос опять растет. Экспортеры также не спешат продавать основные объемы своей выручки, выжидая оптимально высокого курса», - говорится в сообщении.

Отметим, финансово-экономический кризис стает все более реальным на фоне распространения коронавируса, обвала цен на нефть и, как следствие, паники на финансовых и фондовых рынках.

Инвесторы стали продавать украинские гособлигации, а на полученную гривну скупать доллар на межбанке. Это уже привело к тому, что наличный курс украинской нацвалюты к американскому доллару снизился к вечеру 10 марта.

В целом, как говорит экс-министр экономики Виктор Суслов, кризис, который начался, явно не пойдет на пользу Украины. "Наша страна очень сильно вплетена в систему мировых отношений, и каждый мировой финансово-экономический кризис больно бьет по экономике. Последний раз такое было в 2008 году. Очевидно, так будет и в этот раз".

Ранее мы писали, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины. В действительности значение имеет совершенно другой фактор.

"Это – вторично. Первично – какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства. Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?", - подчеркнул он.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.