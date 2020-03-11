Курс валют в Україні найближчим часом різко зміниться, однак причин для паніки поки немає

Про це розповів економічний аналітик Вадим Иосуб, передає «УНІАН».

«Зміна Кабміну в Україні наклалася на «ідеальний шторм», який панує на світових ринках. Інвестори піддаються паніці на тлі поширення коронавіруса, який широко вийшов за межі Китаю і крокує по просторах Близького Сходу, Європи, США. Це призвело до обвалу на світових фондових ринках. Американські індекси в лічені дні втратили близько 20%, що дозволять формально говорити про «ведмежому ринку», - зазначив він.

Згідно з прогнозом експерта, долар може піднятися до 25,8 грн на міжбанківському та 25,6-26 грн на валютному ринку.

При цьому, на думку Иосуба, гривня виглядає поки більш впевненою на тлі ситуації країн, де валюта подорожчала на 5-10%.

До цього ми писали, що курс валют в Україні після Міжнародного жіночого дня покаже справжнє обличчя, гривню почнуть виводити з рівноваги. Про це розповів економічний експерт Вадим Иосуб.

«Долар на міжбанку протягом тижня демонстрував активні "гойдалки" з досить високою внутрішньоденною волатильністю. У понеділок і вівторок він активно дорожчав, в середу і четвер майже настільки ж активно знижувався, а в останній день тижня знову повернувся до зростання. Причому, в п'ятницю в першій половині дня зростання долара на міжбанку супроводжувався його помірним зниженням на готівковому ринку», - зазначив він.

Иосуб стверджує, що початок наступного тижня продовжить традицію, долар і євро продовжать наступ.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

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