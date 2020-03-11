Курс валют в Украине в ближайшее время резко изменится, однако причин для паники пока нет

Об этом рассказал экономический аналитик Вадим Иосуб, передает «УНИАН».

«Смена Кабмина в Украине наложилась на «идеальный шторм», который царит на мировых рынках. Инвесторы поддаются панике на фоне распространения коронавируса, который широко вышел за пределы Китая и шагает по просторам Ближнего Востока, Европы, США. Это привело к обвалу на мировых фондовых рынках. Американские индексы в считанные дни потеряли около 20%, что позволят формально говорить о «медвежьем рынке», - отметил он.

Согласно прогнозу эксперта, доллар может подняться до 25,8 грн на межбанковском и 25,6-26 грн на валютном рынке.

При этом, по мнению Иосуба, гривна выглядит пока более уверенной на фоне ситуации стран, где валюта подорожала на 5-10%.

До этого мы писали, что курс валют в Украине после Международного женского дня покажет настоящее лицо, гривну начнут выводить из равновесия. Об этом рассказал экономический эксперт Вадим Иосуб.

«Доллар на межбанке в течение недели демонстрировал активные "качели" с достаточно высокой внутридневной волатильностью. В понедельник и вторник он активно дорожал, в среду и четверг почти столь же активно снижался, а в последний день недели вновь вернулся к росту. Причем, в пятницу в первой половине дня рост доллара на межбанке сопровождался его умеренным снижением на наличном рынке», - отметил он.

Иосуб утверждает, что начало следующей неделе продолжит традицию, доллар и евро продолжат наступление.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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