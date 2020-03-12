Курс валют в Україні 12 березня різко здивує всіх, гривня здасть позиції по всіх фронтах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за сто доларів потрібно буде віддати 2562,4 гривні (+31,05). Ще гірша ситуація буде складатися з курсом євро: за сто купюр доведеться віддати 2904,99 гривень (+30,83).

Крім того, в НБУ також уточнили, що до середини минулого дня долар торгувався по 2558,01 гривні.

До цього ми розповідали, що курс валют в Україні найближчим часом різко зміниться, однак причин для паніки поки немає. Про це розповів економічний аналітик Вадим Иосуб.

«Зміна Кабміну в Україні наклалася на «ідеальний шторм», який панує на світових ринках. Інвестори піддаються паніці на тлі поширення коронавіруса, який широко вийшов за межі Китаю і крокує по просторах Близького Сходу, Європи, США. Це призвело до обвалу на світових фондових ринках. Американські індекси в лічені дні втратили близько 20%, що дозволять формально говорити про «ведмежому ринку», - зазначив він.

Згідно з прогнозом експерта, долар може піднятися до 25,8 грн на міжбанківському та 25,6-26 грн на валютному ринку.

При цьому, на думку Иосуба, гривня виглядає поки більш впевненою на тлі ситуації країн, де валюта подорожчала на 5-10%.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

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