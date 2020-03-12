Українці іноді отримують платіжки просто таки з космічними сумами, експерти дали важливі поради у таких ситуаціях

Наголошується, що найчастіше так відбувається із-за відсутності лічильника, або ж з-за того, що люди не подавали вчасно правильні показники лічильників, пише «Сегодня».

Так, зазначається, що в Україні житлово-комунальні послуги надаються тільки на договірній основі. Тобто споживачеві спершу потрібно укласти договір з відповідним виконавцем комунальних послуг, встановити лічильник вже оплачувати комуналку за фактом. Якщо ж людина з якоїсь причини укладати договір не хоче, але послуги вага ж споживає, він зобов'язаний також за них платити, тільки в цьому випадку за встановленою нормою.

Таким чином, якщо в багатоквартирному будинку встановлений прибудинкової лічильник, але в деяких квартирах відсутні індивідуальні лічильники, їм доведеться оплачувати послуги згідно з показаннями будинкових лічильників.

Олег Горецький, адвокат, керуючий партнер ЮФ "Горецький і Партнери" у свою чергу зазначив, що якщо в багатоквартирному житловому будинку встановлено будинковий лічильник тепла, але не у всіх мешканців у квартирах встановлені лічильники тепла, то власники таких квартир (без лічильників) оплачують отримане тепло за показаннями будинкового лічильника пропорційно площі своєї квартири. А от у випадку, коли є будинковий лічильник і відсутній квартирний – слід застосовувати правила, встановлені "Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих в будівлі комунальних послуг", яка набула чинності на початку 2019 року.

Правда, в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ раніше повідомляли, що нова методика буде працювати тільки для тих споживачів, які переукладуть договори з постачальниками послуг.

При цьому експерти радять звертатися в суд, якщо розрахунки все ж неправильні, а платіжка надто лякає. В рамках судової справи у позивача є право ініціювати проведення судової експертизи, яка визначить правильність розрахунків.

Крім відсутності лічильника, великі платіжки можуть прийти також у тому випадку, якщо вчасно не подавати показники лічильників.

Але в такій ситуації вихід простіше, адже в наступному місяці можна скоригувати показники з урахуванням переплаченої суми, надавши фактичні свідчення.

Якщо вам все ж прийшла фантастична платіжка за газ, воду або ж світло, не варто панікувати – найімовірніше, з усім можна розібратися.

У першу чергу, радять звернутися до постачальника, який нарахував такі суми (будь це електроенергія, природний газ або вода). І спілкуватися безпосередньо з ним.

Якщо постачальник все ж не йде на контакт, тоді доведеться звертатися до суду. Також можна написати скаргу в Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів, Антимонопольний комітет, але такі дії повинні бути обгрунтовані.

Юристи відзначають, що судах немає однозначної практики з таких питань. Кожна річ і кожна ситуація унікальні. Звертатися варто, якщо ви точно впевнені в своїй правоті і маєте хорошу доказову базу. Але в будь-якому випадку на швидкий результат розраховувати не варто - процес тривалий.

У тому випадку, якщо платіжки вам приходять, а фактично послуги так і не поставляються, тоді споживач має повне право викликати того, хто надає йому комунальні послуги, для перевірки якості цих послуг.

За результатами перевірки якості надання комунальних послуг складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги. Виконавець комунальної послуги протягом 5 робочих днів вирішує питання про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або направляє споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді у встановлений термін, претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Якщо ж той, хто надає комунальні послуги, так і не прибув для перевірки, акт підписують сусіди і направляють його виконавця комунальної послуги рекомендованим листом.

У тому випадку, якщо в будинку діє ОСББ, тоді спочатку слід звернутися саме до управителя ОСББ, а потім вже вирішувати питання з постачальниками послуг.

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