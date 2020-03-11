На ситуацию с платежками повлияла новая цена на газ

Стало известно, как украинцы заплатят за отопление и горячую воду за прошедший февраль

Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на портале Киевтеплоэнерго, передает Politeka.net.

Известно, что уже в свежих платежках жителям Киева сделают перерасчет.

В частности, за февраль жителям столицы начисления за отопление и горячую воду были уменьшены на 26% и 24% соответственно.

Сообщается, что перерасчет был сделан из-за новой цены газа и постановления правительства.

"В феврале в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1224,26 грн - вместо установленного тарифа стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 м² составляет 24,34 грн/м² (с учетом температурного коэффициента и газовой "скидки") при нормативном тарифе 38,5 грн/м². Стоимость 1 м³ горячей воды также уменьшилась примерно на 23 грн", - сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы будут по-новому платить за коммуналку из-за появлениях "лишних" платежек. На сегодня в квитанциях на оплату ЖКУ – от семи до 10 коммунальных услуг, но уже вскоре появится еще 12.

Так, платеж за холодную воду будет разделен на четыре: собственно холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание.

Аналогичная ситуация будет с горячей водой и отоплением. Считать услуги отдельно будут с 1 мая, а вот будет это все в одной платежке разными строками или вообще отдельными квитанциями, еще окончательно не решено.

По словам заместителя главы КГГА Алексея Тихонова, для каждого дома будет рассчитываться индивидуальная стоимость, и от нее зависит и размер нагрузки. Также на то, что будет в платежках, а что нет, повлияет и форма управления домом. Какими будут новые платежки, киевляне узнают уже летом.

Напомним, субсидии и льготы отменяются: украинцев заставят вернуть деньги, начались массовые проверки.

Как сообщала Politeka, украинцев добьют штрафами за газ, решение уже принято: как будем платить в 2020 году.

Также Politeka писала, что украинцев заставят платить коммуналку за соседей: "платежка в 53 тысячи только начало...".