Украинцы иногда получают платежки просто таки с космическими суммами, эксперты дали важные советы в таких ситуациях

Отмечается, что чаще всего так происходит из-за отсутствия счетчика, либо же из-за того, что люди не подавали вовремя правильные показатели счетчиков, пишет «Сегодня».

Так, отмечается, что в Украине жилищно-коммунальные услуги предоставляются только на договорной основе. Т. е. потребителю сперва нужно заключить договор с соответствующим исполнителем коммунальным услуг, установить счетчик и уже оплачивать коммуналку по факту. Если же человек по какой-то причине заключать договор не хочет, но услуги вес же потребляет, он обязан все также за них платить, только в этом случае по установленной норме.

Таким образом, если в многоквартирном доме установлен придомовой счетчик, но в некоторых квартирах отсутствуют индивидуальные счетчики, им придется оплачивать услуги согласно показаниям домовых счетчиков.

Олег Горецкий, адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры" в свою очередь отметил, что если в многоквартирном жилом доме установлен домовой счетчик тепла, но не у всех жильцов в квартирах установлены счетчики тепла, то собственники таких квартир (без счетчиков) оплачивают полученное тепло по показаниям домового счетчика пропорционально площади своей квартиры. А вот в случае, когда есть домовой счетчик и отсутствует квартирный – следует применять правила, установленные "Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг", которая вступила в силу в начале 2019 года.

Правда, в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ ранее сообщали, что новая методика будет работать только для тех потребителей, которые перезаключат договора с поставщиками услуг.

При этом эксперты советуют обращаться в суд, если расчеты все же неправильные, а платежка слишком пугающая. В рамках судебного дела у истца, есть право инициировать проведение судебной экспертизы, которая определит правильность расчетов.

Помимо отсутствия счетчика, большие платежки могут прийти также в том случае, если не вовремя подавать показатели счетчиков.

Но в такой ситуации выход проще, ведь в следующем месяце можно скорректировать показатели с учетом переплаченной суммы, предоставив фактические показания.

Если вам все же пришла фантастическая платежка за газ, воду или же свет, не стоит паниковать – вероятнее всего, со всем можно разобраться.

В первую очередь, советуют, обратиться к поставщику, который насчитал такие суммы (будь это электроэнергия, природный газ или вода). И общаться непосредственно с ним.

Если поставщик все же не идет на контакт, тогда придется обращаться в суд. Также можно написать жалобу в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей и Антимонопольный комитет, но такие действия должны быть обоснованы.

Юристы отмечают, что судах нет однозначной практики по таким вопросам. Каждое дело и каждая ситуация уникальны. Обращаться стоит, если вы точно уверены в своей правоте и имеете хорошую доказательственную базу. Но в любом случае на быстрый результат рассчитывать не стоит - процесс будет длительный.

В том случае, если платежки вам приходят, а фактически услуги так и не поставляются, тогда потребитель имеет полное право вызвать того, кто предоставляет ему коммунальные услуги, для проверки качества этих же услуг.

По результатам проверки качества предоставления коммунальных услуг составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги. Исполнитель коммунальной услуги в течение 5 рабочих дней решает вопрос об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, или направляет потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензии. В случае непредоставления исполнителем ответа в установленный срок, претензии потребителя считаются признанными таким исполнителем.

Если же тот, кто предоставляет коммунальные услуги, так и не прибыл для проверки, акт подписывают соседи и направляют его исполнителю коммунальной услуги заказным письмом.

В том случае, если в доме действует ОСМД, тогда сначала следует обратиться именно к управителю ОСМД, а потом уже решать вопросы с поставщиками услуг.

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