Влада уклала угоду з облгазами, встановивши нові методики для обчислення вартості транспортування газу

Як повідомляє UBR.ua, Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг виправила помилку в своїх нормативах, що дозволить зменшити суми в платіжках багатьох українців. Пощастить тим, хто тільки заселився в нові будинки або довгий час був відрізаний від системи газопостачання.

Правда, нові умови мають і негативний момент. Експерти відзначають, що для багатьох українців тарифи, навпаки, зростуть.

Як стало відомо, з урахуванням нової методики тариф за доставку газу буде розраховуватися виходячи з замовленої річної потужності:

з газовою плитою – 39 куб. м в рік,

з плитою та колонкою – 126 куб. м в рік,

з автономним опаленням – 314 куб м в рік.

Порахувати свій тариф дуже легко. Необхідно визначити, до якої категорії належить домогосподарство, після чого місцевий тариф за транспортування газу потрібно помножити на обсяг споживання газу. Отриману суму потрібно розділити на 12 місяців.

Для деяких споживачів ця формула вигідна, але декому доведеться переплачувати мало не в три рази. Одні з постраждалих – домогосподарства з автономним опаленням, які споживають мало. Наприклад, є будинок, який витрачає близько 100 куб. м газу в рік. Зараз вони платять за транспортування цих 100 куб. м. А з 2021 року, згідно з новою методикою, вони будуть зобов'язані сплачувати мінімальну річну потужність. У випадку з автономним опаленням мова йде про 314 куб м в рік.

Таким чином, домогосподарства, які витрачають 100 куб. м і 314 куб. м будуть платити за транспортування газу однаково.

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