Заплатять навіть ті, хто не користувався газом

Стало відомо, яке покарання призначене для українців за прострочення по абонплаті за газ

Про це інформує НКРЄКП, передає Politeka.net.

Як відомо, вже з 1 липня 2020 року буде підвищено розмір абонплати за транспортування газу.

Якщо зараз українці за кожен кубометр газу платять не більш 1,99 грн, то в середині літа доведеться викладати близько 2,73 гривень.

Більш того, абонплату за транспортування газу доведеться оплачувати навіть тим українцям, які не користувалися блакитним паливом.

Сам розмір абонплати розраховується виходячи з споживання за минулий рік (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го). Весь газ в кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло абонплата.

За умови, якщо абонплата буде вноситися після 20-го числа місяця, за який вноситься платіж, за кожен день прострочення передбачена пеня.

Важливо враховувати, що держава буде налічувати запізнення не до того дня, як відправили виплати, а до того моменту, поки вони не будуть зараховані на рахунок постачальника комунальної послуги.

Враховуючи, що місячний розмір абонплати, в залежно від обсягів споживання і регіону, може досягати 300 і більш грн, українцям через прострочення доведеться платити і по 600 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що українців позбавлять субсидій. У 2020 році українцям суттєво скоротять субсидії - багато сімей залишаться без вже звичної мінімальною, але все ж допомоги від держави.

Нововведення підуть, починаючи з травня поточного року. До речі, грошова допомога на оплату комуналки для українців буде скорочено вперше за кілька років.

Змінюється сама формула розрахунку - незабаром деякі будуть змушені платити на 500 грн більше. І якщо зараз за чинним субсидіях за комуналку платять не більше, ніж біля 15% від сукупного доходу сім'ї, то незабаром відсоток збільшиться до 20(%).

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.