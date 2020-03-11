На ситуацію з платіжками вплинула нова ціна на газ

Стало відомо, як українці заплатять за опалення і гарячу воду за минулий лютий

Про це йдеться в повідомленні, яке було опубліковано на порталі Київтеплоенерго, передає Politeka.net.

Відомо, що вже в свіжих платіжках жителям Києва зроблять перерахунок.

Зокрема, за лютий жителям столиці нарахування за опалення і гарячу воду були зменшені на 26% і 24% відповідно.

Повідомляється, що перерахунок був зроблений через нову ціну газу та постанову уряду.

"В лютому в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становить 1224,26 грн - замість встановленого тарифу вартості 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 м² складає 24,34 грн/м² (з урахуванням температурного коефіцієнта і газової "знижки") при нормативному тариф 38,5 грн/м². Вартість 1 м³ гарячої води також зменшилася приблизно на 23 грн", - сказано в повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, що українці будуть по-новому платити за комуналку через появу "зайвих" платіжок. На сьогодні в квитанціях на оплату ЖКП – від семи до 10 комунальних послуг, але вже незабаром з'явиться ще 12.

Так, платіж за холодну воду буде розділений на чотири: власне холодна вода, абонентська плата (тобто платіжка за те, що надрукували і надіслали платіжку), за повірку лічильника і окремо за його обслуговування.

Аналогічна ситуація буде з гарячою водою та опаленням. Вважати послуги окремо будуть з 1 травня, а от чи буде це все в одній платіжці різними рядками або взагалі окремими квитанціями, ще остаточно не вирішено.

За словами заступника голови КМДА Олексія Тихонова, для кожного будинку буде розраховуватися індивідуальна вартість, і від неї залежить і розмір навантаження. Також на те, що буде в платіжках, а що ні, вплине і форма управління будинком. Якими будуть нові платіжки, кияни дізнаються вже влітку.

Нагадаємо, субсидії і пільги скасовуються: українців змусять повернути гроші, почалися масові перевірки.

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